Truiense tachtiger voor de rechter na klap aan zijn vrouw: “Ze noemde me hoerenbok”

84 jaar oud en 61 jaar getrouwd. Toch kookte op 17 augustus het potje over bij een gepensioneerde Truiense politieman. Hij gaf zijn vrouw een mep in het gezicht en greep haar bij de keel. Het parket vroeg woensdag in de Hasseltse rechtbank 8 maanden cel met uitstel onder voorwaarden tegen de tachtiger.

De kwieke bejaarde tekende zonder advocaat present op zijn proces. Daar belandde hij nadat een van zijn drie kinderen met de moeder een aangifte deed bij de politie voor het opzettelijk uitdelen van slagen. Een dag na de feiten zag een zoon dat zijn moeder rode plekken had in het aangezicht. Ook bleek ze een blauwe plek in de hals en op de rechterarm te hebben. “Ze had tegen me geschreeuwd en noemde me een hoerenbok terwijl dat helemaal zo niet is”, verdedigde de man zich. De aanleiding van de ruzie was een vraag die de vrouw tot drie keer opnieuw stelde en een discussie over verdwenen medicamenten.

Cursus agressiebeheersing

Volgens de procureur gaf de “eigenwijze betichte zijn vrouw met de vlakke hand een klap in het aangezicht en trok hij aan de uiteinden van het sjaaltje dat ze om haar hals had.” De procureur wees op het gebrek aan schuldinzicht en dat de man zich minachtend over zijn echtgenote uitliet tijdens het onderzoek. Hij vorderde 8 maanden cel met uitstel op voorwaarde dat de tachtiger een cursus agressiebeheersing gaat volgen. “Een vrouw afrossen, is niet meer van deze tijd. Vroeger werd dat misschien getolereerd, maar nu niet meer. Mannen die geweld tegen vrouwen gebruiken, zijn dikke nullen. Gij moet werken aan uw probleem”, brieste de rechter. De tachtiger kon amper tussenkomen. “Hoe oud zal ik nog worden”, vroeg hij zich na de reprimande af. “Veertig jaar geleden heb ik haar nog eens geslagen. En nu opnieuw. Het was enkel een uitbarsting. Neen, ik wil ze niet meer terug. Ze haat me”, sprak de betichte. De man verklaarde akkoord te gaan met een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Zijn echtgenote verblijft sinds de klap en na 61 jaar huwelijk nu bij een van haar kinderen. Vonnis op 23 november.