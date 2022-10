Muco, levertransplantatie en suikerziekte, maar toch zette Caroline gezonde dochter op de wereld

“Een wonder is geschied!” Zo kondigden Duan Simons (40) en Caroline Nijs (33) uit Leopoldsburg de geboorte van hun dochtertje Clémence aan. En een wonder kan je hun dochter wel noemen. Op 28 september werd Clémence Marie-Louise Simons geboren na een fertiliteitstraject van vijf jaar. Een heuglijke gebeurtenis, maar eentje die om veel geduld en moed vroeg. Door gezondheidsproblemen van Caroline was het immers niet vanzelfsprekend om kinderen op de wereld te zetten.

Al van kleins af aan was Caroline ziek, al duurde het even voor ze de officiële diagnose kreeg. Mucoviscidose, muco in het kort, een aangeboren ziekte die abnormaal taaie slijmen geeft ter hoogte van de longen, het maag-darmstelsel, de lever, de alvleesklier en de geslachtsorganen. Op haar veertiende redde haar papa Walter Nijs haar leven door een deel van zijn lever af te staan aan zijn dochter. “In 2003 onderging ik de levertransplantatie, daarna had ik eindelijk een leven”, vertelt Caroline. “Voor de operatie was ik altijd ziek, kon ik amper eten… Wel kreeg ik door de muco ook nog suikerziekte.”

In 2003 stond de papa van Caroline een stuk van zijn lever af aan zijn dochter en stonden ze op de voorpagina van Het Belang van Limburg. — © RR

Zwaar traject

Negen jaar geleden leerde Caro­line haar vriend Duan kennen. “We wilden heel graag samen een kindje, maar we wisten dat het niet vanzelfsprekend zou zijn”, zegt ­Caroline. Dat bevestigt fertiliteitsarts Sofie Hulsbosch van het Jessaziekenhuis. “Bij mannen heeft muco altijd een invloed op de vruchtbaarheid. Bij vrouwen is er sprake van verminderde vruchtbaarheid, maar het is niet onmogelijk”, zegt Hulsbosch. Omdat Duan geen drager bleek van het muco-gen, was er op dat vlak geen risico voor de baby. “Die kan alleen muco krijgen als beide ouders drager zijn”, aldus Hulsbosch.

En dus startte het koppel vol goede moed aan hun traject. “Voordat we met een vruchtbaarheidsbehandeling begonnen, moesten we eerst een jaar proberen op natuurlijke wijze zwanger te worden”, zegt Caroline. “Dat lukte niet, dus trokken we naar het ziekenhuis Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe voor ons traject. Daar was ik altijd opgevolgd voor mijn muco en had ik ook mijn levertransplantatie ondergaan.”

Na vier inseminaties raakte Caroline zwanger, maar helaas kreeg ze te horen dat het om een ‘windei’ ging. Kort uitgelegd: er was wel een vruchtzak, maar die was leeg. De miskraam was een zware klap voor het koppel. “Het was zowel fysiek als mentaal een heel zwaar traject. Ook doordat het in Brussel was. We waren telkens een halve dag onderweg voor consultaties van amper 10 minuten. Ondertussen waren we ook al drie jaar aan het proberen en stapelden de tegenslagen op.”

De geboorte van Clémence zorgde voor een viergeslacht in de familie. — © RR

Corona

Na die laatste tegenslag wilde Caroline haar traject verderzetten in het ziekenhuis van Jette. “Dat heeft een heel goeie reputatie wat betreft vruchtbaarheidsbehandelingen”, vertelt ze. “We mochten ons traject daar opstarten… maar toen kwam corona. Ik herinner het me nog heel goed. Ik was op een zondag in de tuin aan het werken, maandag zou de behandeling starten. Maar toen kreeg ik plots telefoon dat het uitgesteld werd.”

Caroline en Duan moesten ongeveer een half jaar wachten om hun traject te hervatten. “Intussen had ik de hoop opgegeven”, zegt Caroline. “Maar net toen is het toch gelukt. Het allerlaatste eitje dat teruggeplaatst werd, was raak. De zwangerschap is ook goed verlopen. Ik werd van dichtbij opgevolgd en moest om de twee weken naar het ziekenhuis. Ondanks de muco en suikerziekte verliep alles eigenlijk prima. Ik was uitgerekend op 28 oktober, maar ben uiteindelijk een maandje vroeger bevallen. Clémence stelde het meteen goed. Ze moest zelfs niet in de couveuse en mocht vier dagen later samen met mij naar huis.”

Jongen of meisje?

Dat het een gezond kindje was, was natuurlijk het belangrijkst. Maar stiekem waren Carolines mama Nadine Humblet (62) en oma Astrid Grandfils (87) toch blij dat het een meisje was: zo vormden ze een viergeslacht in vrouwelijke lijn. “Mijn mama vloog meteen rond mijn nek bij de gender reveal”, zegt Caroline. “Zo heb ik haar nog nooit gezien. Het was toch de kers op de taart. Al had ik zelf totaal geen voorkeur voor het geslacht. Wel grappig: op voorhand had de gynaecoloog gezegd dat het een meisje was, maar de NIPT-test wees uit dat het een jongen was. Die is normaal correcter, dus bereidden we ons voor op een jongen. Tot de gynaecoloog twee weken later bij de echo toch weer twijfelde… Het bleek dan tóch een meisje te zijn. Dat de NIPT-test fout was, kwam door de levertransplantatie. Omdat ik een deel van de lever van mijn papa had, hadden ze mannelijk DNA gevonden.”

Met haar verhaal wil Caroline andere patiënten vooral andere mucopatiënten, mensen met diabetes of andere aandoeningen inspireren. “Ik wil tonen dat er veel mogelijk is als je blijft doorzetten”, zegt Caroline. “Dat is wat wij ook gedaan hebben, hoe moeilijk het ook is en was. Ook schrok ik ervan dat fertiliteit toch nog altijd zo’n groot taboe is in ons land. Weinig mensen praten er echt over. Ik ben er zelf altijd heel open over geweest. Ik had het zelf ook nodig om erover te praten om het te kunnen verwerken en het een plaats te geven.”