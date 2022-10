Fan van Halloween? De tien spannendste uitstapjes voor een griezelige herfstvakantie

In de Notelarestraat in Wellen verrijst de komende dagen een spookhuis. — © Tom Palmaers

Krijg jij maar geen genoeg van uitgeholde pompoenen, spinnenwebben en geraamtes? Of houd je eerder van gezelligheid in de duisternis? Dit zijn tien spannende (griezel)uitjes in de buurt.

1. Gratis kidsgrime in Genk

In Shopping 1 in Genk kunnen kinderen zich op zaterdag 29 en maandag 31 oktober tussen 12 en 18 uur gratis laten schminken in een spook, zombie, heks of ander halloweenfiguurtje. Naast de kidsgrime is er ook een griezelzoektocht die leidt naar een (lekkere) enge eindbestemming. Shoppen was nog nooit zo spannend.

Op 29 en 31/10, Rootenstraat 8 in Genk. Info: www.shopping1.be

© Shutterstock

2. Dansende griezels in Bree

De Tuin van de Deken in Bree zit tijdens de Noche de Los Muertos - op 29 en 30 oktober - vol dansende griezels. Musical Productions, Dansstudio Crescendo, Ypsilon Dance-Art en de vrijetijdsdiensten van de stad Bree slaan de handen in elkaar en produceren een minimusical gebaseerd op het traditionele Mexicaanse dodenfeest. De inkom is gratis op vertoon van een bandje dat je kan afhalen in het stadhuis van Bree van tot en met 28 oktober.

Op 29 en 30/10, Dekenij, Bree centrum. Info: www.samaritanmp.com

© RR

3. Spookhuis Welsi in Wellen

Tot 1872 was er volgens een lokale legende een beruchte instelling aan de Notelarestraat in Wellen waar gestoorde en gevaarlijke mensen werden opgesloten. Sinds de laatste patiënten er 150 jaar geleden op mysterieuze wijze verdwenen, ligt het pand er verlaten bij. Maar op 31 oktober zet een erfgenaam van het pand de deur op een kier, zodat nieuwsgierige mensen een kijkje kunnen nemen...

Op 31/10, Notelarestraat 14 in Wellen. Tickets: 10,79 euro. Info: www.siwel.be/tickets

© Tom Palmaers

4. Haunted House in Hasselt

Haunted House is een escaperoom van Escape Universe. Deelnemers belanden in een oud huis waarin volgens de legende een geheimzinnige familie woonde die zich bezighield met ceremonies waarbij gruwelijke wreedheden zijn verricht. Waarschuwing: het huis verlaten is naar verluidt niet even gemakkelijk als het huis betreden…

Elke dag open van 9 uur tot middernacht. Thonissenlaan 23 in Hasselt. Tickets: 28 of 40 euro p.p. Info: www.escapeuniverse.be/escape-room/haunted-house/

© RR

5. Het Complot in Alden Biesen in Bilzen

Zin om de innerlijke speurneus in jezelf los te laten? Dan moet je de komende maanden in Alden Biesen zijn. Wie of wat zit er achter het raadselachtige ongeval op het historische kasteeldomein? Welke sporen zijn er te vinden en vooral: waar leiden ze naartoe? Zoek het zelf uit als rechterhand van commissaris Angel (Joke Devynck) tijdens een anderhalf uur durend misdaadspel.

Kasteelstraat 6 in Bilzen. Basistarief: 9 euro. Info: www.bilzenmysteries.be/hetcomplot

© RR

6. Sint-Martinusstoet in Genk

Op zaterdag 5 november staat Genk opnieuw in het teken van de historische figuur van Sint-Martinus, de patroonheilige van de stad. De verlichte praalwagens en deelnemers die met een kleur- en vuurrijk spektakel door het centrum van de stad trekken, zorgen traditiegetrouw voor een avond vol spanning en mysterie. De stoet vertrek om 18 uur en eindigt rond 19 uur met een vuurshow op het stadsplein.

Op 5/11, de stoet gaat van de Rootenstraat tot het Stadsplein. Info: www.visitgenk.be/nl/sintmartinus

© Raymond Lemmens

7. Griezelzwemmen Kapermolen in Hasselt

Voor waterratten is het op maandag 31 oktober griezelen geblazen in stedelijk zwembad Kapermolen. Dat betekent een frisse duik tussen de spoken, zombies en andere griezelige schepsels. Kan jij alle botten en beenderen verzamelen en een volledige skelet samenstellen?

Op 31/10, van 19 tot 22 uur. Koning Boudewijnlaan 22 in Hasselt. Basistarief: € 3,5, kinderen en jongeren (4 - 17 jaar): € 2,5. Info: www.hasselt.be/nl/agenda/e/griezelzwemmen

© Raru

8. Maasmaanvuur in Maasmechelen

De oude mijnterril in Maasmechelen is op zaterdag 5 en zondag 6 november het decor voor meer dan tien nationale en internationale vuurshows en -installaties. Optredens vinden op beide dagen plaats tussen 18 en 22 uur. Bij regenweer wordt er een beperkt programma onder de schachtbokken gepresenteerd. Volwassenen en kinderen ouder dan 5 jaar betalen 5 euro.

Op 5 en 6/11, oude mijnterril, Nationaal Park Hoge Kempen, toegangspoort Terhills in Maasmechelen. Info: www.visitlimburg.be/nl/event/maasmaanvuur

© Visit Limburg

9. Halloween in Plopsa Indoor in Hasselt

Tijdens Halloween wordt Plopsa Indoor Hasselt volledig ondergedompeld in een huiveringwekkend jasje. Je vindt er overal pompoenen, spinnenwebben, skeletten en nog veel meer andere angstaanjagende figuren. Griezelpret verzekerd van vrijdag 29 november tot zondag 6 november.

Nog t.e.m. 6/11, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Tickets: individueel ticket < 85cm: gratis, individueel ticket ≥ 85 cm - ≤ 99 cm: 13,5 euro, individueel ticket ≥ 1m: 25,50 euro. Info: www.plopsaindoorhasselt.be

© Studio 100

10. Horrornight in Kinepolis Hasselt

Jezelf blootstellen aan je ergste nachtmerries? De dood, de duivel en andere griezels recht in de ogen kijken? De angst voelen opborrelen in elke vezel van je lichaam? Drie maal ja? Dan word je op maandag 31 oktober in de Kinepolis verwacht, voor een niet te missen Halloween Night tot in de late uurtjes. Prijs voor een avond horror met popcorn, een snack en een drankje: 32,95 euro en 28,90 euro op vertoon van een studentenkaart.

Op 31/10, Via Media 1 in Hasselt. Info: www.kinepolis.be/nl/content/halloween-night-2022