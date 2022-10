Rechtbank legt kalender voor eerste twee maanden van proces over aanslagen in Brussel en Zaventem vast

Het Brusselse hof van assisen heeft de kalender vastgelegd voor de eerste twee maanden van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Dat proces zal, zoals reeds eerder werd aangekondigd, op 5 december van start gaan, nadat op 30 november de jury zal worden samengesteld. De eerste procesdagen worden besteed aan procedurele formaliteiten en de voorlezing van de akte van beschuldiging en eventuele aktes van verdediging. De beschuldigden worden pas vanaf 19 december ondervraagd.

In het dossier over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 moeten tien personen zich verantwoorden voor het Brusselse assisenhof. Een van hen, Oussama Atar, is naar alle waarschijnlijkheid overleden, zodat er slechts negen beschuldigden aanwezig zullen zijn.

Op de eerste zittingsdag, maandag 5 december, zal het hof de identiteiten van alle partijen nagaan en de voorzitter de nodige toelichtingen geven aan jury en partijen. Dinsdag kan het federaal parket dan beginnen aan de voorlezing van zijn 500 bladzijden tellende akte van beschuldiging. Ook woensdag en donderdag worden daarvoor uitgetrokken en na een rustdag op vrijdag 9 december, komen op maandag 12 december de advocaten van de beschuldigden aan het woord voor hun eventuele aktes van verdediging. Die maandag en dinsdag is ook tijd voorzien om het onderwerp van de beschuldiging of verdediging te verduidelijken, en voor de burgerlijke partijstellingen.

Vanaf woensdag 13 december tot en met vrijdag 16 december wordt de zitting geschorst omdat in Brussel een Europese top plaatsvindt. Vanaf maandag 19 december vat het hof dan aan met de ondervraging van de negen beschuldigden. Vrijdag 23 december vindt een nieuwe Europese top plaats, en is er opnieuw geen zitting, zodat het proces, na een week kerstvakantie, pas op dinsdag 3 januari hervat met de ondervraging van de beschuldigden. Die zou duren tot en met donderdag 12 januari.

Op maandag 16 januari begint het hof dan het getuigenverhoor met een expert over de geopolitieke context waarin de aanslagen plaatsvonden en drie experts over radicalisering. Daarna komen drie mensen aan het woord over de gevolgen die de aanslagen voor de slachtoffers gehad hebben op medisch en psychologisch vlak.

De focus komt vervolgens te liggen op de aanslag in Brussels Airport, waarbij eerst leden van de hulpdiensten gehoord zullen worden, en vervolgens een veertigtal personen die daar gewond geraakt zijn, alsook familieleden en naasten van de overleden slachtoffers. Voor de aanslag in het metrostation Maalbeek zal hetzelfde gebeuren: eerst worden leden van de hulpdiensten gehoord, nadien gewonden en naasten van de overledenen. Volgens de huidige kalender hoopt het hof die allemaal gehoord te hebben voor vrijdag 3 februari.