GEMEENTERAAD. Opmerkelijke oproep Loons raadslid: “Woon zo veel mogelijk 11 novembervieringen bij”

Borgloon

11 november: Gemeenteraadsvoorzitter Danny Deneuker (Vooruit) roept alle gemeenteraadsleden op om op 11 november op zo veel mogelijk 11 novembervieringen bij te wonen. “Uit respect voor onze gesneuvelde voorouders en als appreciatie voor het voorbereidende werk van onze vaderlandslievende verenigingen hoop ik dat jullie in jullie eigen buurt deelnemen aan de vieringen op 11 november”, zegt Deneuker.

Afbraak asbestdaken: De raadsleden keuren het bestek goed voor de afbraak van de gebouwen van de voormalige technische dienst, en dit voor een bedrag van 75.000 euro. Het gaat voornamelijk om de asbestdaken. Marilou Vanmuysen (cd&v) vraagt aandacht voor de toegangkelijkheid van de andere gebouwen ter plaatse tijdens de afbraakwerken. Er zijn immers enkele sociale projecten gevestigd zoals Warm Borgloon, DIGbij en Jeugdhuis Aurora. Raadsvoorzitter Deneuker belooft dat de werken gestroomlijnd zullen verlopen. Na de afbraak zal de volgende stap de bodemsanering zijn.

Depot kunstschatten: De parochie Sint-Alfons Bommershoven zal opgeheven worden, en samengevoegd met die van Heilige Kruisverheffing’ te Jesseren. “Het gebouw zal door ons opgeknapt en onderhouden worden. Vervolgens zal het herbestemd worden als depot om allerlei kunstschatten in onder te brengen”, zegt schepen Jeroen Bellings (Open Vld-Stroop). “Qua kosten voor herstelling en onderhoud zal dat meevallen. De boom die op het dak groeit, zal verwijderd moeten worden, en de dakgoten dienen vernieuwd. De veiligheid zal dan uiteraard moeten opgetrokken worden door bijvoorbeeld nieuwe buitendeuren te installeren. Voor een aantal herstellingswerken zijn er ook premies waar we aanspraak op zullen kunnen maken.” De raadsleden geven een positief advies over het dossier.