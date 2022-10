GEMEENTERAAD. Burgemeester Lommel: “Geen fusiegesprekken, wel versterkte samenwerking”

LOMMEL

Fusiekoorts: Rita Phlippo (Samen Vooruit) wilde weten in hoeverre Lommel betrokken is bij de pogingen van Leopoldsburg om fusiegesprekken in de regio op te starten. Burgemeester Bob Nijs (cd&v) reageerde dat Lommel geen concrete fusiegesprekken voert. “Ik begrijp de nood bij kleinere gemeenten gezien de steeds groter worden uitdagingen. Financieel zijn we een gezonde gemeente, onder andere dankzij onze grote oppervlakte. We zijn voor een versterkte samenwerking tussen de Noord-Limburgse gemeenten, maar we willen zeker mee aan tafel zitten als meerdere gemeenten het gesprek aangaan. Hoe dan ook zal het bewaren van de Lommelse identiteit vooropstaan.”

Moskee: De geplande komst van een moskee in het voormalige gebouw van de kringloopwinkel aan de Balendijk baart buurtbewoners van de Kruisbekstraat en Vinkstraat zorgen. Een bewoner nam het woord en sprak de vrees uit voor onder meer toenemende verkeersdrukte en overlast. “De vzw Al Furkan heeft dit handelspand gekocht. Een bestemmingswijziging moet aangevraagd worden waarna de buurt tijdens een openbaar onderzoek haar bezorgdheden kan aangeven”, reageerde burgemeester Bob Nijs (cd&v). “Bijkomend zal de vzw ook een erkenning als moskee moeten bekomen. Voorlopig is nog geen van beide procedures lopende.” De burgemeester stelde tenslotte voor een kennismakingsmoment te faciliteren tussen de vzw en de buurt.

Werken: Oppositieraadslid Carine Creemers (Samen Vooruit) haalde aan dat het schepencollege in september de ontwerper van de infrastructuurwerken rond Lutlommel VV in gebreke heeft gesteld en het contract had stopgezet. “Reeds in februari hadden we onze bezorgdheid geuit over de manier waarop deze was aangesteld, namelijk via een meerwerk in plaats van een aanbesteding. De ontwerper was ook niet onbesproken in andere dossiers,” stelde Creemers die wilde weten hoe het nu verder moet. “Via een nieuwe overheidsopdracht is ondertussen een nieuwe ontwerper gevonden. Het project en de timing zullen geen hinder ondervinden”, reageerde schepen voor Openbare Werken Sophie Loots (cd&V). “Tegen mei volgend jaar zal het project klaar zijn. Er is een kleine meerkost op het vlak van erelonen, maar het voorziene budget wordt niet overschreden.”