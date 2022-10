Leerlingen ontwerpen droommachine

Dinsdag 4 oktober was de startdag van 'My Machine' in de gebouwen van Hogeschool PXL. Een team van studenten, leerkrachten lager onderwijs en leerkrachten secundair onderwijs werden aan elkaar gekoppeld. Enkele dagen later schoot het nieuwe team in actie, de leerlingen van juf Karen en juf Sien bedachten een droommachine. Natacha Peeters van Groeicampus was onder de indruk van de creatieve begeleiding en de mooie tekeningen van de leerlingen.De volgende halte was campus Genk Altea, hier werd een selectie gemaakt van het haalbaarste project. Stéphanie Billen, van campus Genk Altea, kon rekenen op de expertise van haar team onder leiding van meneer Salden. De ‘schoenWash’ wordt de droommachine voor het project My Machine. De volgende stap is de productie van het project.