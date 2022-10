Helix Gym haalt hoofdprijs binnen van Tofste Trooperdroom

Trooper is een Vlaams platform dat verenigingen steunt in de vorm van kleine commissies op online aankopen. Je kan met andere woorden een vereniging of vzw steunen door simpelweg even via Trooper te passeren als je online aan het shoppen bent. De Tofste Trooperdroom is een actie van Trooper waarbij verenigingen en goede doelen hun ultieme droom konden indienen om kans te maken op een geldprijs om hun droom waar te maken. Zaterdag 22 oktober vond de awardshow plaats bij Studio 100 in Schelle. Er waren 13 winnaars verdeeld over zes categorieën: cultuur, jeugd, school, dieren, goed doel en sport.Per categorie was er een publieksprijs van 1.500 euro voor de droom met de meeste stemmen van het publiek en een juryprijs van 1.500 euro voor de meest originele, innovatieve en verbindende droom.En dan was er de hoofdprijs, gesponsord door KBC. "We werden gekozen uit de 1124 ingezonden dromen", zegt jeugdsportcoördinator Kristel Buckinx Kristel van PTS Helix Gym. "Onze club droomt er al lang van om turnlessen aan te bieden aan kinderen die minder motorisch zijn door hun lichaamsgewicht, want elk kind heeft recht om plezier te beleven aan het sporten. Met de hoofdprijs, een cheque van 5000 euro die we kregen van Linde Merckpoel, willen we aangepaste toestellen kopen om kinderen en jongeren die kampen met overgewicht de kans te geven om op een aangepaste manier te turnen. De toestellen moeten ervoor zorgen dat de lesgevers ieder kind kan helpen en hoeven we niemand meer teleur te stellen. Anderzijds zal het welbevinden, het zelfvertrouwen van de gymnast groeien en hoeven ze zich geen zorgen te maken over het feit dat ze een oefening wel of niet kunnen doen en of de lesgever hen wel kan helpen."