De herfst in het land? Dan is de tijd van geurige stoofpotten en suddergerechten weer aangebroken. Omdat het iets meer hartverwarmend mag zijn wanneer het kouder wordt. Net zoals de wijn overigens. Steviger, voller en zelfs wat meer alcohol is geen probleem. Daarom deze week: vier wijnen die niet zullen misstaan bij een stoofpotje en dat hoeft daarom niet altijd met wild te zijn.