Koen Vanmechelen overspoelt Knokke met expo: “Dromedarissen in de circustent kunnen ons redden”

Koen Vanmechelen blijft op internationaal vlak ontzettend actief. In december opent hij een solo-expositie in Havanna op Cuba. De volgende kruisingen van zijn Cosmopolitan Chicken Project staan in de steigers: eerst in Bangladesh, daarna volgt Noorwegen. In Parijs, Venetië, Stockholm en Venlo is hij present in groepsexpo’s. En in Rwanda en Oeganda start hij nieuwe ‘afdelingen’ van zijn Planetary Chicken Project op (het kruisen van lokale kippen met kippen uit zijn kruisproject, zodat de nakomelingen sterker en gezonder zijn en het voedsel voor de plaatselijke bevolking beter wordt).

In die twee Afrikaanse landen zal hij ook een Cosmogolem plaatsen, de houten reuzen gebouwd om te vechten voor de rechten van kinderen. Onlangs was op filmpjes te zien hoe Vanmechelen de centraal Afrikaanse landen bezocht en oog in oog kwam te staan met gorilla’s in de hooglanden. “De tocht op en neer de was zwaar, af en toe wat zuurstof bijtanken was nodig. Maar de ontmoeting met de gorilla’s - op een afstand van een halve meter - voelde haast familiaal aan. Ik voelde me heel rustig, er was geen seconde angst. Alsof ik even op de koffie kwam bij hen.”

Matteüs 19, vers 24

Je moet niet meteen een vliegtuig inspringen om nieuw werk van Vanmechelen te ontdekken, dat kan ook in eigen land. In cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist presenteert Vanmechelen Cosmopolitan Renaissance, een expo die de hele kustgemeente overspoelt. Op de dijk voor het Casino pronkt een groot marmeren ei van Vanmechelen. In kunstacademie MAAK kan je de laatste generatie van zijn gekruiste kippen zien: de Mechelse Haughaensni, een kruising met een IJslandse kip. Op het grasveld van het cultuurcentrum heeft Vanmechelen een circustent neergeplant. Daarin lopen gedurende de expo twee dromedarissen rond en de tent dient ook als een podium. “Je moet in die tent geen kunstjes van dieren verwachten”, zegt Vanmechelen. “Circussen komen soms negatief in het nieuws, maar ik gebruik een positief aspect ervan: het circus is iets dat naar een gemeenschap toe gaat, een plek waar mensen samenkomen.”

De titel van dat luik van de expo is ‘The Eye Of the Needle’: ‘Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan’ klinkt het in Matteüs 19, vers 24. “Onze relatie als mens met de natuur staat onder druk, maar de kameelachtigen kunnen met hun afweersysteem onze redders zijn. Medicijnen tegen corona en kanker op basis van hun immuniteitssysteem zijn in de maak. Zij kunnen het geloof van de mens in de natuur herstellen, onze relatie weer beter maken.”

Jeroom

In de tent zullen workshops met kinderen en lezingen plaatsvinden. Voor de opening - alleen voor genodigden - vindt er een performance plaats met Jeroom als ringmaster. Voor de performance op 12 november, in de zaal van Casino Knokke waar René Magritte zijn schilderijen op de muren zette, kan iedereen zich inschrijven. De avond begint als een storm op zee, met videobeelden, mist, muzikanten van B-classic en gerechten van de Boxy’s. Het eindigt met beelden van Koen Vanmechelen in de woestijn, met kamelen. Een dorre plek, maar waar leven weer ontspruit: wedergeboorte.

Kop inslaan?

“Met de kennis en verbeelding die we nu wereldwijd hebben en waar we ook wereldwijd toegang tot hebben, is een kosmopolitische renaissance mogelijk”, stelt Vanmechelen. “Maar dan moeten we beseffen dat de basis van alles begint bij diversiteit. Je kan mensen ambeteren omdat ze anders zijn, maar je kan je ook niét ergeren aan het feit dat dingen of mensen anders zijn en ze gewoon met rust laten. Wat is het alternatief: dat we elkaar allemaal de kop inslaan?”

Het is die diversiteit die Vanmechelen met zijn werk in de kijker zet, ook in Knokke. Over dieren en mensen tot wetenschap, kunst en mensenrechten. Cosmopolitan Renaissance gaat niet alleen over het belang van diversiteit, de expo toont tegelijkertijd ook de brede diversiteit aan in het oeuvre van Vanmechelen.

Van 29/10 t.e.m. 15/1, Cultuurcentrum Scharpoord Knokke-Heist, gecureerd door Jo Coucke. Info: www.knokke-heist.be/koenvanmechelen