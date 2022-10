Winteruur: letterlijk donkere tijden voor clubs uit de lagere voetbalreeksen

Zondag gaat de wintertijd in. Dat betekent letterlijk: donkere tijden voor de clubs uit de lagere voetbalreeksen. Door de huizenhoge energierekeningen zien enkele clubs zich genoodzaakt in te grijpen. Zoals hun (zaterdagavond)wedstrijden te verplaatsen naar zondagmiddag, trainingsschema’s aan te passen of te investeren in nieuwe LED-verlichting. In het Limburgse voetbal brandt de lamp (niet langer), zo blijkt uit een rondvraag.