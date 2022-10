Rechter verbiedt Dennis Black Magic laster te schrijven over Joyce De Troch

De Leuvense burgerlijke rechtbank heeft op dinsdag in kortgeding een verbod opgelegd aan Dennis ‘Black Magic’ Burkas om bepaalde dingen te schrijven over Joyce De Troch op sociale media. Iedere keer hij dat toch doet, riskeert hij een dwangsom van 25.000 euro, en dat kan oplopen tot 100.000 euro. In het verleden schreef Burkas volgens de rechter al vernederende berichten over De Troch, de kans bestond dat dat opnieuw zou gebeuren.

Joyce De Troch en Dennis Burkas waren in 2020 en 2021 samen betrokken in enkele vennootschappen in de eventsector. Enkele weken na oprichting van één van die vennootschappen brak de coronacrisis uit, waardoor de relatie tussen de twee verslechterde.

Op sociale media betichtte Burkas De Troch ervan oplichting te hebben gepleegd en deed ook verschillende ongefundeerde beweringen over de persoon Joyce De Troch. Die legde klacht neer, maar in afwachting van een behandeling van de zaak trok ze naar de kortgedingrechter. Die volgde haar redenering dat door de vernieuwde media-aandacht voor Burkas de kans groot was dat er opnieuw lasterlijke berichten over De Troch of haar familie zouden verschijnen.

Volgens Dennis Burkas hield zo’n verbod een inperking van zijn vrijheid van meningsuiting in. De rechter oordeelde echter dat hij misbruik had gemaakt van die vrijheid en schade had toegebracht aan De Troch door wilde beschuldigingen te verspreiden zonder voldoende bewijs en onnodig kwetsende woorden en uitdrukkingen daarbij had aangewend.

Het verbod geldt tot de dag waarop een nieuw vonnis in de zaak van kracht wordt. Het dossier zal behandeld worden op 4 mei 2023.