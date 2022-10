Anderlecht moet het zonder Debast stellen tegen Boekarest

Hannes Delcroix is weer inzetbaar na een blessure. Zeno Debast is out na een tik op zijn enkel tegen Standard. De blessure is niet zo erg en hij traint al apart, maar donderdag worden er geen risico’s genomen. Ook Adrien Trebel is erbij. Zijn revalidatie na zijn schouderblessure verloopt voorspoedig. De wedstrijd van donderdag komt te vroeg, maar Trebel wil nog spelen voor het WK. Wesley Hoedt liet zich ook opmerken na zijn discussie met Refaelov. Hij zei: “Kom Raf, sta bij mij zodat die jongens over iets anders kunnen schrijven.”

De keepers trainden apart met Frank Boeckx. Kristian Arnstad traint ook mee. Hij is in de competitie geschorst, maar Europees mag de Noor meespelen. Anderlecht overweegt fel in beroep te gaan tegen zijn 5 weken schorsing, waarvan 4 effectief, na de slag die hij uitdeelde tegen Zulte Waregem.