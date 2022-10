17 pannenkoeken getest: chocolatier Julius Persoone deelt een 10/10 uit, maar uit één supermarkt blijf je beter weg

Herfstvakantie, dat is ook een beetje pannenkoekenvakantie. Chocolatier Julius Persoone nam een hap uit zeventien verschillende pannenkoeken die we in de koeltoog van de supermarkten vonden. Even zat hij in gedachten bij zijn bomma aan tafel toen hij er een proefde, maar kort daarna waande hij zich ook op een kinderfeestje in een indoor speeltuin met ondermaatse baksels.