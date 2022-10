Oostende zoekt in Warschau zijn eerste zege in de Champions League

De derde opdracht van Filou Oostende in de poulefase van de Champions League is een verplaatsing naar de Poolse vice-kampioen Legia Warschau. Vermits beide teams hun twee vorige Europese wedstrijden verloren, is een overwinning woensdagavond voor beide een must. Oostende recupereert Tre’Shawn Thurman.

Ook in Polen is Filou Oostende niet compleet. Kapitein-spelverdeler Dusan Djordjevic kampt met een vervelend voetletsel, weliswaar niet aan de voet die hem in de ontknoping van het vorige seizoen tot een tribunezitje dwong. Djordjevic reisde wel naar Warschau in tegenstelling tot Servaas Buysschaert die op krukken thuis bleef en vandaag woensdag wellicht meer verneemt over de ernst van zijn knieblessure. In het vierde kwart van Charleroi-Oostende bezeerde de West-Vlaamse center Servaas Buysschaert zich heel ernstig. Zijn linkerknie draaide slecht bij een val. In Oostende brandt men een dikke kaars opdat één van zijn kruisbanden niet te zwaar gehavend is. In dat geval zou Buysschaert misschien zes maanden out zijn. In oktober van het vorige seizoen liep ploegmaat Brandon McCoy in een uitmatch bij Limburg United een blessure aan de kruisbanden van de knie op waardoor hij een punt achter zijn seizoen moest zetten.

Er is ook positief medisch nieuws. De Amerikaanse vleugel Tre’Shawn Thurman heeft minder last van zijn verrekking aan de heupspier en zou woensdagavond wel zijn heroptreden maken.

Het is van februari 2020 geleden dat Oostende in Polen speelde. Toen wonnen de West-Vlamingen met 70-75 in Torun. Een overwinning zou ook een punt zetten achter de storende reeks van drie opeenvolgende BCL-nederlagen. Alleen in het seizoen 2016-2017 verloren de Oostendenaars vier keer op rij in deze continentale clubcompetitie.

Het afstandswapen kan een beslissende factor worden in het duel Warschau-Oostende. Geen enkele van de 32 clubs dropte al meer bommen dan Warschau dit seizoen: 28. Oostende is ook keurig voorbij de driepuntlijn met tweemaal op rij meer dan tien driepunters.

Vanaf 18.30 uur zendt Sport 10 de match Legia Warschau-Filou Oostende rechtstreeks uit op Proximus (kanaal 132), Telenet (kanaal 218) en TV Vlaanderen (kanaal 34), telkens beschikbaar in het gratis basispakket.