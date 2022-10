FIBA Europe Cup: Kangoeroes Mechelen in Roemenië voor 3 op 3, Antwerp Giants in Lotto Arena op zoek naar revanche

Hoe reageert Telenet Giants Antwerp na de blamage van afgelopen zaterdag in Kangoeroes Mechelen? Neemt het op de derde speeldag van de FIBA Europe Cup vanavond (20 uur, Lotto Arena) revanche tegen het Israëlische Hapoel Haifa of kan het een nieuwe afstraffing niet vermijden? Zonder de doorgestuurde Amerikaanse guard Maurice “Mo” Watson wordt in eerste instantie vooral meer inzet en passie verwacht. De sportieve staf zit tevens niet stil en vandaag zal waarschijnlijk nog het nieuws volgen van een tweede Amerikaan die bij de Giants zal worden doorgestuurd.

Met 1 op 2 en vooral met reeds twee Europese verplaatsingen op de teller heeft Telenet Giants Antwerp de start in de FIBA Europe Cup en in poule B niet gemist. De winst in het Oostenrijkse Swans Gmunden kreeg vorige week echter geen vervolg in het Turkse Gaziantep. Verlies bij de groepsfavoriet was wel ingecalculeerd. De grote nederlaag was echter de voorbode van de wanvertoning in Kangoeroes Mechelen. De Sinjoren speelden zonder passie en karakter. De sportieve staf greep in en stuurde Mo Watson, die op en vooral naast de court door de mand viel, door.

Een vervanger is onderweg, maar is nog niet in Antwerpen gearriveerd zodat Telenet Giants Antwerp vanavond en zaterdag de 1/8ste finales van de Beker van België bij derdeklasser Oostkamp zonder een nieuwe guard moet betwisten. Dat maakt dat de 20-jarige Quinten Smout op de guard-positie zal worden uitgespeeld. Hij krijgt steun van de Amerikaanse shooting guard Avery Woodson en het 16-jarig talent Noah Meeusen van tweedeklasser Giants Two.Uitkijken of deze ingreep van de sportieve staf onmiddellijk voor een positieve reactie kan zorgen? Dat de sfeer op het parket in de Antwerpse selectie niet goed zat was de voorbije week immers duidelijk. “Hard blijven werken, defensief bij de les zijn en een op zoek gaan naar een goede shotselectie. Doen we dat, is er veel mogelijk,” zegt man in vorm en de nog steeds maar negentienjarige Thijs De Ridder. Met een beperkte selectie en dus weinig rotatiemogelijkheden mag vanavond voor Telenet Giants Antwerp de lat tegen het Israëlische Hapoel Tel Aviv uiteraard niet te hoog worden gelegd. Het truitje nat maken en collectief acteren, dat is wat de fans willen. Als dat resulteert in de eerste Europese thuiswedstrijd van dit seizoen in een stuntzege of een kleine nederlaag blijft kwalificatie voor de volgende ronde in de FIBA Europe Cup aan de orde.In die FIBA Europe Cup startte Hapoel Haifa met een nederlaag in eigen midden tegen het Turkse Gaziantep en won het nipt in het Oostenrijkse Gmunden. In de Israëlische Winner League telt het 1 op 2. Hapoel Haifa, met Sharon Drucker als coach (kampioen in 2007 met Oostende, red.) telt een mix van Israëlische en Amerikaanse spelers.

Domien Loubry speeklaar bij Kangoeroes

Domien Loubry is vanavond in Roemenië en bij Kangoeroes Mechelen inzetbaar. — © BELGA

Kangoeroes Mechelen werkt vanavond in Roemenië tegen CSM CSU Oradea de derde speeldag van de FIBA Europe Cup af. Mits een derde opeenvolgende zege in poule E staat de poort richting de Last 16 volledig open.

Kangoeroes Mechelen vertrok dinsdag met een portie vertrouwen en met de derbyzege tegen Telenet Giants Antwerp op zak richting Oradea. “Wel weer een stevige verplaatsing. Van Brussel een vlucht naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest en dan nog een busrit van meer dan 300 kilometer. Donderdag is er bij de terugkeer een vlucht naar de Roemeense hoofdstad Boekarest, dan naar Charleroi en tenslotte nog een busrit naar Mechelen,” zei sportief adviseur Tony Van den Bosch.Na de afgetekende winst op de openingsspeeldag in het Bulgaarse Rilski Sportist pakte Kangoeroes Mechelen vorige week op de tweede speeldag in De Schalk in Willebroek met een heuse stunt uit door met 88-85 te juichen tegen het sterke Franse Cholet. Dat maakt dat de Maneblussers in poule E met 2 op 2 alleen aan de leiding prijken. Na zes speeldagen is de top-2 geplaatst voor de Last 16 van de FIBA Europe Cup. In het debuutseizoen in Europa moet niets en mag alles voor Kangoeroes Mechelen. Dat maakt dat ze enerzijds ontspannen deze Europese campagne aanvatten en ze anderzijds bijzonder gevaarlijk maakt. “We hebben ons lot nu in eigen handen. We beseffen wel dat we minstens één keer moeten winnen van Oradea,” zegt coach Kristof Michiels. Kangoeroes Mechelen mist vanavond in Roemenië nog steeds het geblesseerde trio Jo Van Buggenhout (voet), de Amerikaan DeAndre Davis (knie) en de Kroaat Luka Kotrulja (enkel). “Ook zondag voor het bekerduel bij Royal IV zijn ze niet beschikbaar,” aldus nog Kristof Michiels. Wel van de partij is Domien Loubry. De Antwerpse guard kwam zaterdagavond gehavend uit het duel met de stadsgenoten van Telenet Giants Antwerp. Loubry liep een voetblessure op en werd tussen de wenkbrauwen genaaid. Hij trainde maandag niet, maar stapte dinsdag wel mee het vliegtuig op. De floorleader van Kangoeroes Mechelen wordt dus aan de opworp verwacht. CSM CSU Oradea verloor in poule E van de FIBA Europe Cup in Cholet en won simpel van Rilski. In de Roemeense Liga telt het 1 op 2. De kern van coach Cristian Achim telt naast vier Amerikanen ook een Serviër en een Litouwer. CSM Oradea is een drievoudig Roemeens kampioen (laatste keer in 2019). In 2021 bereikte het de halve finale van de FIBA Europe Cup en won het op de Final Four de partij om de derde plaats.