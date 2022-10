Charlotte Timmers over haar rol in ‘Zillion’: “Ik moest zeven kilo afvallen, ik droomde zelfs van eten”

“Wat in de Zillion kon, dat kan nu niet meer.” De Zillion was niet zomaar een discotheek, het was en is nog steeds voor veel mensen een mythe. Billie sprak met Jonas Vermeulen, Matteo Simoni en Charlotte Timmers over hun rol in de gelijknamige film en polste meteen of ze anno 2022 nog eens graag total loss gaan in een club. Vandaag aan het woord: Charlotte Timmers (34). De Zonhovense speelt in Zillion de rol van miss Vanessa Goossens, het liefje van Frank Verstraeten. Maar het is geen gewone miss. “Ik heb meer moeite met voor de zoveelste keer het verleidelijke meisje te spelen dan met mijn naaktscène in Zillion.”