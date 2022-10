Siska Schoeters openhartig over botoxgebruik: “‘Ik lach er zelf mee: ‘Kijk, ik kan niet meer fronsen’”

Siska Schoeters presenteert straks het vierde seizoen van ‘Durf te vragen’ op één. Maar wie durft vragen, moet ook durven antwoorden, vindt ze. Dus is ze in Het Laatste Nieuws openhartig over haar botoxgebruik.

Een aflevering van het taboedoorbrekende programma gaat over plastische chirurgie. Dus geeft Schoeters grif toe dat ze “al botox gebruikt heeft, ja”. “Ik zie niet in waarom ik daar een geheim van zou maken. En dat blijkt ook uit mijn omgeving: iedereen doet het. Het is bijna meer gebruikelijk dan cocaïne, wat ook al heel gebruikelijk is maar dan weer niet mijn ding.”

“Het zorgt voor een frissere blik bij tv-opnames”, aldus Schoeters. “Maar ik ben er nogal lui in. Als je zoiets wil onderhouden, zou je het eigenlijk om de drie maanden moeten doen, ik doe het eerder om de acht maanden. Veel mensen zullen misschien schrikken als ze dit horen, maar dat begrijp ik niet goed. Als ik af en toe een spuit in mijn gezicht wil laten zetten, laat dat me dan doen. Ik lach er ook mee als ik net ben geweest. ‘Kijk! Ik kan niet meer fronsen, dit is het kwaadste dat ik nu kan kijken’ (lacht).”