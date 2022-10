FOC De Teuten organiseert oldtimertocht door eigen streek

Zondag 23 oktober organiseerde FOC De Teuten haar eerste Oldtimer FOC Trophy. Naar analogie van de unieke en succesvolle 4x4-Trophy in de jaren 2000, werd in 2022 een nieuw oldtimer-event in de wereld geroepen volgens de vorige formule.

Oldtimers van alle merken waren welkom in Hechtel. “Vanaf 9 uur werden we ontvangen met een lekker Frans ontbijt op het Hoppinpunt tegenover de distilleerderij De Korhaan”, klinkt het bij de deelnemers. “Vanaf 10 uur kon je vertrekken voor een prachtige herfstrit van zo'n 160 km doorheen de mooie Kempen. De herfst is het seizoen waar we kunnen genieten van een magisch kleurenpalet van rood, oranje, geel en bruin en dit was zeker het geval. Het was op zondag de perfecte dag voor deze prima tocht. We reden door een afwisselend landschap van bossen langs mooie boerderijen, uitgestrekte graslanden en indrukwekkende bosranden. Wat wilden we nog meer?”

Na ongeveer 80 km was er een tussenstop voorzien voor een lunch. “We konden in Tongerlo onze magen vullen met broodjes en warme soep. Het tweede deel van de rit voerde ons doorheen de mooie Antwerpse Kempen, waar we terugreden langs leuke landweggetjes. Het was een genot om de mooie natuur aan ons voorbij te zien gaan. Terug aangekomen op het hoppinpunt in Hechtel mochten we genieten van een heerlijk Italian driver's diner met aangepaste wijnen in De Korhaan. Dit alles werd voor ons geregeld voor 50 euro per persoon, waarvan de opbrengst zal gebruikt worden ten voordele van lokale goede doelen. Een reis om niet snel te vergeten. Uitkijken naar volgend jaar doen we zeker.”