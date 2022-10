Amy Naert is mama van twee, bouwvakster én profbokster: “Het is soms een hectisch gedoe, maar ik zou het niet anders willen”

De Belgische bokswereld kijkt alweer reikhalzend uit naar volgende week dinsdag 1 november, wanneer in Izegem de traditionele Allerheiligenmeeting op het programma staat. Een van de trekpleisters is Amy Naert, een vrouw met een bijzonder levensverhaal.

Amy Naert (34) is mama van twee dochters én profbokster. Haar vriend Ivan Glorieux runt een bouwbedrijf, waar ze ook werkt. Rustige job, denk je dan: facturen maken, aanbestedingen uitschrijven en verder nog wat ander administratief werk. Afspraak voor de start van een dagje in het spoor van Amy is in Anzegem. “In een doodlopende straat, nummer 6A”, laat ze weten. Verkeerd gereden, denk ik, als het een ruwbouw blijkt te zijn, waar enkele mannen aan het werk zijn. Gecontroleerd op de gps en toch juist. Verkeerd verstaan? Neen, blijkt rap. Amy Naert stapt op mijn wagen af in overall, met truweel in de hand. Dus ze is niet alleen moeder van twee dochters en profbokster, maar ook nog bouwvakster. “We doen verbouwingen, zoals hier, maar ook nieuwbouw”, zegt Ivan. “Amy werkt inderdaad altijd mee. En ze schuwt het harde en zware werk niet, hoor.”

Dat blijkt als ik haar aan de mengmolen bezig zie en emmers vol mortel zie versleuren. Een dorpel moet gelegd en Amy tilt zonder probleem de loodzware arduinen tegel van een paar meter op. Een zak cement moet naar de verdieping. Amy de ladder op. “Ach, dat is allemaal goed voor de conditie”, lacht ze. En ze legt met het truweel nog een forse lek mortel tussen tegel en muur.

Turnen, volleybal en basketbal

Maar goed, we zouden het over boksen hebben, natuurlijk. Tijdens de rit van Anzegem naar het Franse Rijsel, waar een sparringsessie op het programma staat, vertelt ze hoe het begonnen is en wat ze nog wil bereiken.

“Ik ben heel jong beginnen turnen en heb ook volleybal en basketbal gespeeld. Ik was erg sportief, maar op m’n achttiende werd ik moeder. Weinig tijd om nog te sporten dus, maar al snel ging ik die fysische inspanningen missen. Mijn ex-man bokste en ik ging een keer mee naar de training. Dat beviel me wel en het werd een wekelijkse afspraak. Daarna ging ik vaker, tot vier keer per week. Maar trainen zonder doel gaat rap tegensteken. Mij toch. Ik kreeg toen de kans om als amateur op het Gentsboksgala een afzegster te vervangen en zo ging de bal aan het rollen. Ik won en bokste daarna met wisselend succes 22 amateurkampen. Ik werd ook twee keer kampioen van België, tot ik het beu was om met een helm te boksen en me als prof registreerde. Dat was uiteindelijk wat ik wou doen. Ik heb nu zeven profkampen gebokst, en maar één verloren.”

We rijden samen met haar coach en trainer Filiep Tampere naar Rijsel, waar Amy zes zware ronden spart tegen een felle Française, gevolgd door nog twee sessies op de pads van Filiep. Die doorlopend advies geeft en tevreden is van wat hij heeft gezien van zijn nieuwste aanwinst in de zaal van de Boxing Club Houtland.

“Het is niet evident geweest om over te stappen van Deco Boxing Team naar de club van Filiep Tampere en Delfine Persoon”, zegt Amy Naert. “Ik heb veel te danken aan Deco, maar ik maakte geen vorderingen. En twee jaar lang heeft men me beloofd dat ik voor de Belgische titel zou kunnen boksen, maar ik ben intussen 34 en het mocht niet lang meer uitblijven. Ik moest aan mezelf denken. Filiep Tampere heeft nu voor dat Belgische titelgevecht gezorgd. En als ik win, zit er mogelijk zelfs een Europees titelgevecht in, heeft hij me beloofd. Daar droom je als sporter toch van. Bij Deco is men blijkbaar erg kwaad geweest over mijn overstap, maar meer wil ik daar niet over kwijt.”

Tegen Bulgaarse in Izegem

Dat Belgisch titelgevecht in het super vlieggewicht is gepland op de klassieke Allerheiligenmeeting in Izegem. Omdat er in België geen tegenstandster is, bokst ze er tegen de Bulgaarse Ivanka Ivanova (35 jaar – 27 kampen, 5 gewonnen, 3 match nul), die geen positief palmares heeft, maar steeds de ronden uitdoet en al wat gereputeerde tegenstandsters voor de vuisten heeft gehad. “Wat ik ervan heb gezien op Youtube is dat het een taaie dame is, die altijd voor het offensief kiest”, weet Amy Naert. “Ze laat niet los. Het zal dus geen simpele kamp worden, maar ik ben er klaar voor.”

“Wat ik hier op de sparring van Amy heb gezien, stemt me gerust”, zegt Filiep Tampere. “Amy pikt heel snel dingen op en luistert naar raadgevingen. Echt, ik ben ervan overtuigd dat ze die titel zal pakken. Wat tussen haakjes nodig is om in het buitenland te mogen boksen. Dat is zo’n nieuwe regel van de Boksbond die nergens op slaat. We zijn dus verplicht om iemand uit het buitenland te gaan halen om voor de Belgische titel te boksen. Hier is niemand van het gewicht van Amy. Crazy toch, want dat jaagt ons enkel op nodeloze kosten.”

We zijn terug in Ingelmunster, waar Amy woont, en blijkt dat Ivan heeft vergeten zijn dochter Fientje (10) haar sporttas met turngerief mee te geven. Hayley is 16 en dochter van haar ex. “Ach, kan gebeuren”, zucht Amy, en ze stapt in haar auto om die tas naar de turnzaal in Izegem te brengen. “Het is soms wel een hectisch gedoe om te zorgen dat iedereen mee heeft wat moet, maar dat stoort me niet. Ik zou het niet anders willen.”