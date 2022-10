Man filmt huwelijksaanzoek, maar dankzij de hond zal daar niet veel op te zien zijn 

De Canadese Gage (31) heeft zijn vriendin in september na een relatie van vier jaar ten huwelijk gevraagd. Hij had er goed over nagedacht: de perfecte verlovingsring, de juiste locatie, en de gsm die dit romantische moment zou moeten voor eeuwig vastleggen. Maar wanneer Aislinn (30) volmondig ‘ja’ zei en de twee innig knuffelden, werd hun hond zo enthousiast dat hij het filmpje verpestte. Want nu zullen Gage en Aislinn niet veel meer zien… dan een kwispelende staart.