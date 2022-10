Donderdag wordt parcours van de Tour de France voorgesteld: dit weten we al

Donderdag 27 oktober wordt in Parijs om 11u30 het parcours van de Tour de France 2023 voorgesteld. Ondertussen raakte al héél wat bekend over de wegen waarover de 110e Ronde van Frankrijk zal rijden. Een overzicht.

Mini Ronde van het Baskenland om te beginnen

Terrein dat Remco Evenepoel ligt. Hij won er al twee keer de Clasica San Sebastian en ook de openingsweek van de Vuelta verliep langs deze wegen. Bilbao is dit jaar de plek van afspraak voor le Grand Départ. De eerste rit is zo’n 185 km lang en loopt langs de Golf van Biskaje. De tweede etappe is zo’n 210 km lang en vijf beklimmingen rijk, met als afsluiter de Jaizkibel (6,9 km aan 6,2%), de meeste gekende hindernis van de Clasica San Sebastian. Kort na de afdaling ligt de finish.

De derde etappe in het Spaanse drieluik waarmee de Tour opent start in Amorebieta, maar daar stopt de info. Die rit brengt het peloton Frankrijk binnen en zou voer voor sprinters kunnen zijn met een gesuggereerde aankomst in Bayonne.

Veel klimwerk, maximaal één tijdrit in de Tour?

Logistiek gezien zou het logisch zijn om na het Baskenland al in de eerste week de Pyreneeën aan te doen, al lijkt het niet meteen opportuun om dan al hele zware bergritten in te plannen die de Tour al in een beslissende plooi kunnen leggen. Rit 4 zou in Laruns aankomen met een finish voorbij de afdaling van één van de vele klimmen in de regio. De vijfde etappe zou dan weer aankomen boven op een col van derde categorie: Cauterets. De zevende etappe zou in Bordeaux eindigen, waar sprinters hun hart kunnen ophalen. Een aankomst bovenop de slapende vulkaan de Puy de Dome zou voor het eerst sinds 1988 ook weer aan de orde zijn.

In de Alpen zouden er aankomsten zijn in Morzine en op de monsterbeklimming Col de la Loze. Er zou ook een aankomstlijn bovenop de Grand Ballon in de Vogezen getrokken worden, een klim die de Tour wel vaker aandeed, maar nog nooit als finishplaats. Er wordt ook gehint op een aankomst op de Grand Colombier. De enige tijdritkilometers waarvan voorlopig sprake, zouden pas op de voorlaatste dag gepland staan. De slotrit naar de Champs Elysées zou van start gaan aan of zelfs op de piste in Saint-Quentin-en-Yvelines waar Lotte Kopecky onlangs wereldkampioene werd en in 2024 het baanwielrennen tijdens de Olympische Spelen zouden plaatsvinden.