Twee agenten en brandweerman gewond bij betoging tegen circulatieplan in Schaarbeek: “Dit kunnen we niet tolereren”

De betoging tegen de ‘Good Move’-plannen in de Berenkuilwijk ging van start op het Stephensonplein. Vervolgens trokken de misnoegde inwoners naar het Paviljoenplein. Daar moest de brandweer tussenkomen voor een klein brandje, en besloten enkele manifestanten om hen te bekogelen met eieren. Een brandweerman raakte daarbij gewond aan het oog.

Nadien trok de menigte naar het gemeentehuis op het Collignonplein, maar de politie moest nog tussenkomen toen enkele achtergebleven amokmakers in de straten rondom het Paviljoenplein bleven hangen om onrust te zaaien. “De balans is twee lichtgewonde politiemensen en negen aanhoudingen, waarvan drie gerechtelijk en drie bestuurlijk”, aldus Olivier Slosse, korpschef politie Brussel-Noord.

Het was dinsdag de tweede opeenvolgende dag van protest in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Inwoners van de Berenkuilwijk verzetten zich tegen het nieuwe circulatieplan dat maandag in werking trad. Intussen heeft het gemeentebestuur al beslist om het circulatieplan te bevriezen tot in maart 2023, en over te gaan tot overleg met de bewoners. De circulatieplannen in de Azaleawijk en de Koninklijke Sint-Mariawijk blijven wel van kracht.

“Wat er gebeurd is, kunnen we niet tolereren”

“Wat er gisteren in Schaarbeek gebeurd is, kunnen we niet tolereren”, zei Brussels minister van Verkeersveiligheid en Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) woensdag in een reactie bij Radio 1. “Dit is een vorm van vandalisme die niet gelegitimeerd kan worden.”

“De mensen zitten met veel zorgen”, erkent Van den Brandt. “Maar dat legitimeert geen enkel geweld. Groepen mensen die misbruik maken van een legitiem ongenoegen om geweld te gebruiken, dat kunnen we niet aanvaarden. Je mag dat ongenoegen niet gaan ophitsen. Vandalisme en het gebruik van geweld zijn onaanvaardbaar. De boel kort en klein gaan slaan is geen oplossing.”

Volgens de minister werd stevig ingezet op het informeren van de bevolking over de plannen. “Aan dat plan is meer dan twee jaar gewerkt, er is vergaderd, hebben mensen op het terrein infofolders uitgedeeld, er werden brieven in de bussen gestoken. We kunnen alleen maar besluiten dat er nog meer moet gebeuren. We moeten kijken hoe we hier uit kunnen leren”, klonk het.