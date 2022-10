Limburgse prof KU Leuven gaf ook les in Maastricht: “UM houdt verkrachters hand boven het hoofd”

Na de onthullingen over een Limburgse professor aan de KU Leuven die veroordeeld is voor verkrachting, komt er ook protest in Maastricht. Volgens Feminists of Maastricht houdt de universiteit verkrachters en aanranders een hand boven het hoofd. De Limburgse professor gaf ook les in Maastricht en de FOM haalt een andere zaak aan waar een slachtoffer om hulp vroeg. Universiteit Maastricht is het niet eens met de uitspraken van de organisatie.