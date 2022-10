Judi Dench kan niet meer lezen of schrijven: “Maar ik vertik het om op pensioen te gaan”

Het zicht van Judi Dench is zo slecht geworden dat ze niet meer kan lezen of schrijven. Dat zegt de grande dame van het Britse acteergilde in een interview met BBC-presentator Louis Theroux.

“Soms heb ik zelfs moeite om te eten”, aldus de 87-jarige Dench met een lachje. “Een paar weken geleden ging ik naar een vrij belangrijk diner. Maar het was er zo donker dat ik aan mijn partner David moest vragen ‘Ligt er iets op mijn bord?’. Hij zei ‘Ja’. ‘Moet het gesneden worden?’, vroeg ik. ‘Ja? Zou jij het willen doen?’ Dus moest hij mijn eten snijden. Ik weet zelfs niet ik het vervolgens allemaal heb opgegeten. Waarschijnlijk heb ik het gewoon allemaal naast het bord laten vallen.”

Toch is de Oscarwinnares niet van plan om – na zes gelauwerde decennia in de branche – te stoppen met acteren. “Ik wil niet met pensioen gaan. Ik kan momenteel toch niets anders doen, omdat ik niets zie. En dan moet ik mezelf maar een andere manier aanleren om mijn teksten te leren. Ik heb een sterk geheugen, dus als men mijn teksten voorleest… Dat kan ik. En er zijn veel mensen die me kunnen helpen. Zolang ik maar weet dat ik er nergens over ga vallen op het podium.”