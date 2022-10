Kobe Ilsen klapt uit de biecht: “Toen ik mijn vriendin voorstelde aan Danira stonden zíj plots te kussen”

Kobe Ilsen vormt al sinds 2020 een koppel met Sara Vermassen. Maar toen hij zijn verloofde voor het eerst voorstelde aan collega Danira Boukhriss Terkessidis, verliep dat niet helemaal zoals hij verwacht had. “Ik was drinken gaan halen en toen ik terugkwam, waren zíj aan het kussen”, vertelt hij in De allerslimste mens ter wereld. Danira verdedigt zich nog door te zeggen dat ze er echt niks kon aan doen: “Ze was zo mooi!”