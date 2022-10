Van der Haar pakt zesde zege op een rij in Nacht van Woerden, Vas houdt Vos af

Van der Haar was eerder ook jaarlijks de beste van 2015 tot en met 2019. De voorbije twee jaar ging de Nacht van Woerden niet door vanwege de coronapandemie.

Bij de vrouwen was de zege voor de Hongaarse kampioene Kata Blanka Vas (SD Worx). Zij hield de in het veld wederoptredende Marianne Vos (Jumbo-Visma) achter zich. De Nederlandse won in eigen land eerder in 2013 en 2018. Voor Vas was het haar eerste zege in Woerden. De derde plaats ging naar de Nederlandse Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck).