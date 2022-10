Rusland informeert VS over nucleaire oefeningen: “Jaarlijkse routine”

Met de melding heeft Rusland voldaan aan zijn verplichtingen in het kader van defensieovereenkomsten. Die schrijven voor dat Moskou de Verenigde Staten in kennis moet stellen van elke test met een intercontinentale ballistische raket of een onderzees gelanceerde ballistische raket. Dat melden de Amerikanen.

Volgens Rusland gaat het om een jaarlijkse routine-oefening, aldus woordvoerder Ned Price van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Dergelijke kennisgevingen zorgen ervoor dat we niet verrast zijn en verminderen het risico op verkeerde interpretaties.”