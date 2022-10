Ook K3 heeft nu een tributeband: “Volgend jaar willen we zo veel mogelijk festivals aandoen”

Een eerbetoon in de vorm van een tributeband, het is alleen de groten gegeven. Sinds kort heeft ook –eigenlijk heeft het nog lang geduurd – K3 er eentje. ‘Alle kleuren’, bestaande uit 4 zangeressen en een liveband, toert door Vlaanderen en Nederland met de grootste hits van de succesvolle meidengroep. Met de zegen van Studio 100.

Alle kleuren profileert zich niet als een K3-tributeband, maar als dé K3-tributeband. Dat betekent livemuziek en bijhorende dans. De Belgische Tineke Huysseune en de Nederlandse Noortje van de Wetering en Leonie Marijnissen, alle drie ex-kandidaten uit K2 zoekt K3, zingen samen met de Belgische Katleen Van den Bossche hits als Heyah mama en Oya lélé. Die laatste heeft dubbel zo veel ervaring, want zij zingt reeds als achtergrondzangeres bij K3. De precieze bezetting wisselt per optreden.

De band kreeg de zegen van Studio 100. Het productiehuis van Gert Verhulst is erg strikt over het gebruik van hun titels en merken. “Maar dit is een eerbetoon aan K3, dus wat ons betreft een sympathiek initiatief”, klinkt het daar.

Erg lang loopt het project nog niet. “Kort voor de zomer zijn we opgestart”, zegt manager Tom van Loon. “We merkten dat er onder het K3 publiek grote vraag was naar volwassen shows en wij zijn in dat gat gedoken. De voorbije maanden was het nog wat warmlopen, maar nu is de trein stilaan vertrokken. De agenda oogt steeds drukker, volgend jaar willen we zo veel mogelijk festivals aandoen.”