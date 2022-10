Bestuurders rijden twee procent van hun tijd met gsm in de hand

Vias bestudeerde twee maanden lang het gedrag van bestuurders op 161 plaatsen op verschillende momenten van de dag en de week. Daaruit blijkt dat op het moment van de observatie twee procent van de bestuurders bezig was met zijn gsm of een ander elektronisch toestel met scherm. In één geval op twee was de bestuurder bezig met het typen van een bericht of met lezen. In vier op de tien gevallen telefoneerde de bestuurder niet handenvrij.

Bij een vorige soortgelijke meting in 2013 was nog drie procent van de geobserveerde bestuurders bezig met zijn gsm. Maar vandaag wordt die gsm wel meer gebruikt om te sturen, te lezen of te scrollen achter het stuur. En dat houdt hogere risico’s in. Het risico voor een persoon die een telefoontje doet met de gsm in de hand verdubbelt, voor iemand die een tekst leest of een nummer intypt, verhoogt het risico op een ongeval met een factor 12.

Uit de observaties blijkt dat bestuurders van bestelwagens en vrachtwagenbestuurders vaker nog zijn afgeleid door hun gsm: respectievelijk vier en zes procent. Ook wordt de gsm vaker gebruikt op de autosnelweg (vijf procent) dan in de bebouwde kom (twee procent).

Blijkt ook dat Brusselse (vijf procent) en Waalse (drie procent) bestuurders vaker hun gsm gebruiken achter het stuur dan Vlaamse (1,6 procent). In Brussel was zelfs zeven procent van de geobserveerde bestuurders van een bestelwagen bezig met zijn gsm. Daarbij lijkt het verschil in pakkans volgens Vias zeker een rol te spelen. Van de 115 000 bestuurders die vorig jaar geverbaliseerd werden voor gsm-gebruik, werden er slechts 20 000 boetes in Wallonië uitgeschreven. In Vlaanderen waren er dat 3,5 keer zo veel (68 000 boetes).

Gsm-gebruik achter het stuur komt voor bij automobilisten van elke leeftijd. Enkel bij senioren is er maar een heel kleine groep (0,1 procent) die de gsm achter het stuur gebruikt. Mannelijke bestuurders tenslotte (2,1 procent) gebruiken vaker de gsm achter het stuur dan vrouwelijke (1,3 procent).

Het verkeersveiligheidsinstituut schat dat vorig jaar alleen al ongeveer 50 doden en 4.500 gewonden in het verkeer vielen door het gebruik van de gsm achter het stuur. Vias bepleit dan ook van het inzetten van camera’s om de pakkans te vergroten en gsm-gebruik achter het stuur tegen te gaan.