De ballen van Otto-Jan Ham en concurrentie voor ‘levende lachband’ Robert: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Een gedetailleerd relaas over de sterilisatie van Otto-Jan Ham zou in ieder tv-programma de show stelen. Maar in ‘De allerslimste mens’ ging een vrouw in het publiek met het meeste bekijks aan de haal. Haar lach vulde de studio, in een van de grappigste afleveringen van het seizoen. ‘Levende lachband’ Robert heeft er een concurrent bij.