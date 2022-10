“De première van het jaar? Dat is een onderschatting”: zelfs onze BV’s waren onder de indruk van Zillion-première

Brandend water, vuurspuwende dansers, een flitsende lasershow en dampende beats: de filmpremière van Zillion verliep al bijna even spectaculair als de feestjes in de beruchte discotheek zelf. “De première van het jaar? Dat is nog een onderschatting”, vond de massa aanwezige BV’s.

De paarse loper werd een ware triomftocht voor regisseur Robin Pront en zijn hoofdrolspelers Jonas Vermeulen, Matteo Simoni en Charlotte Timmers, die bij hun entree aan Kinepolis werden toegejuicht door honderden toeschouwers. De applausmeter sloeg helemaal tilt toen Frank Verstraeten, de man die van zijn Zillion vijf jaar lang the place to be maakte, met zijn gebruikelijke flair uit een limousine sprong en zich bij de cast voegde.

Daarna volgde een overrompeling want honderden mensen verdrongen zich aan de paarse loper en in de inkomhal, om een glimp op te vangen van de massa BV’s die deze filmpremière op z’n Hollywoods niet wilden missen. Ook al zijn ze wat gewend, veel BV’s keken hun ogen uit. “Dit is toch de max! Echt de première die we nodig hadden na corona. Ik hou echt wel van een beetje pluimen het gat”, lachte Tine Embrechts, die zelf nooit een voet binnen zette in Zillion. “De Zillion, dat vonden wij marginaal. Ik was pas afgestudeerd en zat in de cafés aan de overkant, een pintje te drinken, als braaf meisje. Dankzij de film zie ik Zillion nu toch eens van binnen”, grapte Tine, in het gezelschap van haar zoon Luis Oscar (OSKI).

© Joris Herregods

Reünie

Voor James Cooke was er een extra reden voor een feestje. “Ik ben jarig vandaag en deze première voelt als een echt geschenk. Ik was indertijd oud genoeg en ging graag uit, maar naar Zillion durfde ik niet. Ik vroeg me af wat er allemaal van de muren droop. Dat ga ik nu te weten komen, maar dan op een veilige manier, met mijn man naast me”, vertelde James Cooke voor hij als extra cadeau met een schaarsgeklede gogodanser op de foto ging.

© Joris Herregods

Een onverwachte gast was politicus Conner Rousseau. “Ik ben een grote fan van Matteo Simoni en hij nodigde mij uit. Ik kom vandaag het mysterie van Zillion ontdekken. Ik was te jong om het mee te maken. Maar zelfs al was ik oud genoeg, dan mocht ik er waarschijnlijk toch niet binnen van mijn moeder. Wat ik vandaag zie, inspireert me misschien wel voor mijn eigen Walhalla-festival volgende zomer”, opperde Conner Rousseau.

Voor Goedele Liekens betekende de feestelijke première een weerzien met Frank Verstraeten. “Ik ken Frank heel goed. We deden samen veel feestjes, maar toch ben ik nooit in Zillion geweest. In die periode was ik aan het moederen”, verklapte Goedele Liekens.

© Joris Herregods

“Rollercoaster”

De cast genoot van de jubelende reacties gisteravond. “De reacties zijn hartverwarmend. De cinema’s hebben het vandaag moeilijk en ik hoop dat we daar met deze film iets aan kunnen doen”, droomde Jonas Vermeulen, die Frank Verstraeten speelt. “De film is een rollercoaster en wil je de Zillion-vibe met zijn dampende beats herbeleven, dan doe je dat best in de cinema”, meende Jonas, die zelf pas twaalf was toen Zillion sloot. “Frank organiseert dit weekend feestjes in de Waagnatie. Daar ga ik zeker naartoe en ik hoop dat die feestjes in de buurt komen van wat Zillion indertijd betekende”, duimde Jonas, voor hij met het uitgelaten publiek naar de afterparty trok.

De cast van ‘Zillion’ — © Joris Herregods