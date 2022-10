Klimaatactivist lijmt zich live vast aan tafel tijdens Nederlandse talkshow

Klimaatactivist Jelle de Graaf en museumdirecteur Emilie Gordenker waren uitgenodigd om te praten over hun “nieuwe methode om hun boodschap onder de aandacht te brengen”. Dit naar aanleiding van de acties waarbij etenswaren tegen kunstwerken werd bekogeld.

Tijdens het gesprek klom De Graaf ineens op tafel en lijmde zich vast. “Er gaan mensen dood, Beau”, herhaalde hij meerdere keren.

Na de reclame was De Graaf van de tafel verwijderd. Hoe dit is verlopen, is vooralsnog onbekend. Museumdirecteur Emilie Gordenker, die met dezelfde boodschap aan tafel zat, is het duidelijk niet helemaal met de actie eens. “Schiet dit niet zijn doel voorbij?”, aldus Gordenker.

