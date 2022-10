Joe Biden kreeg derde herhalingsprik met coronavaccin en raadt Amerikanen aan zijn voorbeeld te volgen

De 79-jarige Democraat, die drie maanden geleden besmet raakte met COVID-19, had eind maart al een tweede boostervaccin gekregen. De nieuwe inenting, die werd toegediend in het Witte Huis in het bijzijn van journalisten, is een geüpdatet vaccin dat ook beter beschermt tegen twee omikronvarianten van het coronavirus.

“Ik roep alle Amerikanen op om hun injectie te krijgen zodra dat kan”, zei Biden. “Er sterven nog altijd honderden mensen per dag aan covid, honderden. Die aantallen kunnen deze winter nog stijgen, maar bijna alle overlijdens kunnen dit jaar vermeden worden.”

Voor de meeste Amerikanen zal één herhalingsprik per jaar volstaan. Een aantal risicopatiënten zullen mogelijk meer dan één inenting per jaar nodig hebben.