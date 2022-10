OVERZICHT BENE-League. Lions voorlopig nieuwe leider, Hubo Handbal gaat onderuit

Titelverdediger Lions is minstens tot zaterdagavond de nieuwe leider in de BENE-League. In een vooruitgeschoven wedstrijd versloegen de Sittarders tegenstander Volendam met duidelijke 27-36-cijfers. Visé boekte tegen Hubo Handbal de zesde overwinning op rij en klimt naar plaats vier.

De beslissing in Volendam - Lions viel al in de eerste helft waarin Lions een riante 12-20-voorsprong verwierf. In de tweede helft kwamen de bezoekers niet meer in de problemen. Uiteindelijk boekten ze een 27-36-overwinning op het veld van Volendam.

De wedstrijd tussen Visé en Hubo Handbal was niet bepaald een hoogvlieger. Bij de fusieploeg liep het in de eerste helft in alle compartimenten verkeerd. Te weinig agressiviteit in verdediging, waardoor het heel gemakkelijk uit verband werd gespeeld. Ook aanvallend was er een opeenstapeling van misverstanden, technische fouten en balverliezen. Dat de achterstand aan de rust beperkt bleef tot 18-12 was vooral te wijten aan Visé dat verschillende open doelkansen verkwanselde.

Na rust kregen we een heel ander Hubo Handbal te zien. Al na tien minuten wist het de achterstand te herleiden tot twee doelpunten. In het tweede kwartier stond er bij momenten een verschil van één doelpunt op het bord maar de kloof dichten zat er net niet in (26-25).