Nooit meer knechten in het peloton dan in 2022 (en het levert hen niets op): “We verliezen twee keer”

Nooit zijn er in de koers meer knechten geweest dan in 2022. Een kwalijke uitloper van het systeem van promotie en degradatie dat ervoor zorgde dat bij veel ploegen alleen de resultaten van de ‘puntenpakkers’ telden. De ‘collateral damage’ zijn renners als Benjamin Declercq (28) en Kenneth Vanbilsen (32): ze reden een heel jaar in dienst en krijgen op het eind van het seizoen toch geen nieuw contract. “We verliezen twee keer. En het systeem werkt dat in de hand.”