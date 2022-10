Shorttrackers Hanne en Stijn Desmet klaar om opnieuw medailles te halen: “We zijn nu een beetje zoals Wout van Aert”

Zij werd afgelopen winter in Peking de allereerste Belgische vrouw met een individuele medaille op de Olympische Winterspelen. Hij pakte twee maanden later twee keer brons op het WK. Zus en broer Hanne (25) en Stijn (24) Desmet knallen deze week op de wereldbeker shorttrack in Montréal met een nieuwe status hun internationale seizoen op gang. “We krijgen meer respect.”