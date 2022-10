“Zon en wolken wisselen elkaar af maar het blijft droog”

Deze ochtend hangen er eerst nog veel wolken over Limburg. Hoe meer naar het oosten hoe groter de kans dat er daaruit nog eens wat druppeltjes gelost worden.

Vanaf halverwege de voormiddag ongeveer krijgen we een wisselend bewolkt weerbeeld. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dus af en het blijft verder overal droog.

De temperatuur doet er een graad of 3 bij in vergelijking met dinsdag waardoor we aan maxima om en bij 20°C geraken.

De wind waait uit richting tussen zuid en zuidwest en wakkert na een rustige start tijdelijk aan tot gemiddeld 4 Beaufort. Vroeg op de avond zal de wind weer snel afzwakken.

In de nacht naar donderdag blijven er zeer zachte luchtmassa’s aangevoerd worden. De temperatuur blijft dan ook weer overal boven de kaap van 10°C.

Het weerbericht van de volgende dagen lees je hier.