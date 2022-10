Deze week herleeft de Zillion op het witte doek. Wij zochten Frank Verstraeten (53), de man met wie het allemaal begon, op. Geflankeerd door regisseur Robin Pront (36) blikt hij terug op de vijf wildste jaren van zijn leven, die eindigden in de cel. “Ze wilden me ontoerekeningsvatbaar laten verklaren. Maar ik was gewoon een narcist met geldingsdrang.”