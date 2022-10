Opvallende ‘alternatieve sanctie’ voor Didier Lamkel Zé: “Ontmoeting met fans en vertegenwoordigers Antwerp”

De grote Didier Lamkel Zé show krijgt nog een flink staartje. De Kameroener van KV Kortrijk trok drie weken terug in het duel met zijn ex-club Antwerp alle aandacht naar zich na heel wat provocatie van beide kanten. Het Disciplinair Comité legt het woelwater een voorwaardelijke schorsing van twee wedstrijden op en een bijzondere alternatieve straf.

KV Kortrijk bracht een einde aan de ongeslagen reeks van Antwerp. Lamkel Zé gaf een assist en stal tijdens en na de wedstrijd de show. Na de match zei hij onder meer ‘Fuck Antwerp’ in een Instagram Live. Dit alles levert hem een voorwaardelijke schorsing van twee wedstrijden op en een alternatieve straf. Die is best bijzonder te noemen. De Kameroener zou namelijk een ontmoeting met supporters en officiële vertegenwoordigers van Antwerp moeten aangaan. Een vreemde straf gezien hun historie. Bij KV Kortrijk vinden ze het ook een bizar voorstel.

Ook Gueye kent zijn straf na zijn slag op Perdichizzi van afgelopen weekend. De Senegalees zal drie wedstrijden moeten missen en 3 500 euro moeten betalen als boete.

