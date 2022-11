Op zoek naar decotips? Ontdek de muurkleur ‘van het jaar’, een trendy peper- en zoutvat en een Antwerpse lamp

Voor haar nieuwe collectie tafellampen liet de Antwerpse Anita Le Grelle zich inspireren door de kracht van familie. Hiervoor schakelde ze voor het eerst dochter Pauline in, een bijzondere samenwerking dus die onder andere deze elegante lamp met verstrengelde voet opleverde. Mooi extraatje: elk exemplaar heeft willekeurig verspreide gaatjes die als sterren fonkelen in de keramieken lampenkap.

Vanaf 35,99 euro voor 1 liter muurverf. Via de Levis Visualizer-app of een kleurentester zie je eenvoudig hoe ‘wild wonder’ in je interieur past, levis.info

De kleurexperten van verffabrikant Levis namen de voorbije maanden een uitgebreid natuurbad, wat resulteerde in de kleur ‘wild wonder’. “We willen de magie van de natuur vertalen naar onze interieurs. Bij deze positieve, korenveldkleurige tint staat ‘wild’ voor de vrijheid die de natuur oproept en ‘wonder’ voor de verwondering die er zo vaak bij komt kijken”, aldus Levis over deze ‘kleur van het jaar’. Bij ‘wild wonder’ hoort een zacht palet van groen, bruin en lila.

Afhankelijk van welke versie je van eettafel Ricco met ceramo-blad en eikenhouten onderstel je kiest: 3.699 euro in ‘arctic white’ en 4.099 euro in ‘Calacatta luxe’, bij Juntoo, www.juntoo.be

Watch out: de dunne, elegante tafelpoot wordt de komende tijd omvergelopen door struise varianten. Zelfs de poten onder de stoelen mogen een pak steviger. Cilinder- tot kegelvormig, als het maar volumineus is en van je meubel een statementstuk maakt.

Een tintje warmer

Ook wie een beperkt budget heeft, moet voor design kunnen kiezen. Dat is het idee achter de Bordo-keuken van het Deense Kvik. Die was er al in stijlvol zwart, met de nieuwe tinten ‘clay’ en ‘arizona beige’ kun je nu ook voor zachtheid en warmte in de keuken kiezen. Ook op andere vlakken is Bordo een warm ontwerp, want het strakke design bestaat voor 70% uit gerecycleerde materialen.

Bordo van Kvik, 3.335 euro in deze opstelling, kvik.be

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.