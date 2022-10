Horeca-uitbaters twijfelen over plaatsing grote schermen tijdens WK voetbal: “Energieprijzen maken ons bang”

Tongeren

Heel wat Limburgse horeca-uitbaters twijfelen nog of ze al dan niet een groot scherm plaatsen tijdens het WK voetbal. Binnen een kleine maand start het Wereldkampioenschap in Quatar met onze Rode Duivels. De stijgende energieprijzen en de onzekere weersomstandigheden houden horeca-uitbaters tegen om een groot evenement te organiseren. Maar ook de sfeer bij de supporters zit er nog niet echt in, in tegenstelling tot de vorige edities die plaatsvonden in de zomer, zo klinkt het bij de uitbater van café Gerechtshof in Tongeren.