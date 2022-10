Of je nu in de 20, 30, 40, 50, of 60 bent: met deze tips blijf je fit of draai je het verouderingsproces zelfs wat terug

Onze tanden poetsen en flossen we elke dag, elk jaar gaan we op controle bij de tandarts. We laten ons vaccineren en screenen, maar de rest van onze (lijfelijke en mentale) fitheid laten we vaak een beetje hangen ... tot het te laat is. Terwijl je ook zonder hulp van dure coaches of fitnessabonnementen vandaag de basis kunt leggen om zo sterk en gezond mogelijk oud te worden. Drie experts geven raad.