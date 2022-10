CHAMPIONS LEAGUE. Chelsea als groepswinnaar naar 1/8ste finales, Sevilla leeft nog na zege

Groep E. Chelsea groepswinnaar

Chelsea heeft zich verzekerd van een plek bij de laatste zestien. Dankzij een 1-2 overwinning tegen RB Salzburg telt het tien punten en is het zeker van een plek bij de eerste twee van zijn groep. The Blues kunnen mathematisch enkel nog voorbijgestoken worden door Dinamo Zagreb, dat later op de avond aan de bak moet tegen AC Milan (21u). Salzburg staat voorlopig op de tweede plek met zes punten.

De Londenaren hadden genoeg aan twee geweldige treffers in de linkerbovenhoek van Mateo Kovacic (23.) en Kai Havertz (64.) om de Oostenrijkers opzij te schuiven. Kovacic beloonde een dominant Chelsea iets voor het uur, maar Junior Adamu (49.) bracht de thuisploeg vlak na de pauze weer langszij na een snedige tegenaanval. Met een prachtige trap van buiten de zestien bezorgde Havertz zijn ploeg de drie punten en een plek in de achtste finale. Ignace Van der Brempt kwam bij Salzburg niet van de bank.

Groep G. Sevilla wint

Sevilla haalde het met 3-0 van Kopenhagen. Spits Youssef En Nesyri (61) opende de score rond het uur. Isco (88.) en rechtsachter Gonzalo Montiel (90.+2) beslisten de wedstrijd met twee late treffers.

Door de zege telt de Spaanse ploeg 5 punten, waardoor het blijft meedoen in de strijd voor de tweede plek. Nummer twee Dortmund, dat 7 punten telt, staat later op de avond tegenover Manchester City (21u). Bij winst zijn de Duitsers zeker van een plek in de 1/8e finale. FC Kopenhagen, dat in vijf wedstrijden nog geen enkel doelpunt maakte, is zeker van de laatste plaats. Adnan Januzaj bleef bij Sevilla de hele wedstrijd op de bank.