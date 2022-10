Ticketprijs Rock Werchter 2023 stijgt: combiticket bijna 10 procent duurder

Stromae is volgende zomer headliner in Werchter. — © Koen Bauters

Vier dagen Rock Werchter zal volgende zomer 292 euro kosten, dat maakt de festivalorganisatie bekend op haar website. Een combiticket wordt zo 26 euro duurder ten opzichte van dit jaar. Een verblijf op camping ‘The hive’ kost ook meer, zo zal je voortaan 37 euro in plaats van 30 euro moeten betalen. De prijs van een dagticket stijgt minder fors: van 125 euro naar 127 euro.

De prijsverhoging van de combi- en campingtickets ligt met respectievelijk 9,8 procent en 23 procent boven het inflatiepeil. In de periode tussen december 2021 en september 2022 bedroeg de inflatie 8,2 procent.

Nele Bigaré van Rock Werchter verwijst naar stijgende kosten als de oorzaak van de hogere ticketprijzen: ‘Festivals staan niet buiten de normale wereld waar alles duurder wordt.’ De kosten voor artiesten, materiaal en personeel zouden hoger geworden zijn. ‘We willen niet op kwaliteit inleveren’, schrijft ze nog.

Niet eerste prijsstijging

Ook de voorbije jaren vonden er meerdere prijsstijgingen plaats. In 2019 kostte een vierdaags ticket 243 euro. Voor een dagticket betaalde je toen 105 euro. Bij de eerstvolgende editie in 2022 werden de combitickets in eerste instantie nog voor 243 euro verkocht, maar in december 2021 kondigde de festivalorganisatie een stijging aan naar 266 euro. Een dagticket werd toen ook duurder: van 110 euro naar 125 euro. Organisator Herman Schueremans vertelde toen dat de kosten van ‘crew, infrastructuur, energie en veiligheid’ snel gestegen waren.

Buitenlandse festivals

Ook buitenlandse festivals worden duurder. Een combiticket voor het Britse Glastonbury, een vijfdaags festival, kost dit jaar 335 pond (385,39 euro). Afgelopen jaar kostte datzelfde ticket 280 pond (322,12 euro). Dat is een stijging met 19,6%. Ook het Hongaarse Sziget voert een prijsstijging door: daar betaal je voortaan 275 euro voor een zesdaags ticket in voorverkoop. Afgelopen jaar betaalde je nog 250 euro voor datzelfde ticket.