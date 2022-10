Demir start onderzoek naar defederalisering Justitie

“Het is duidelijk dat we niet te veel moeten verwachten van de voorbereidingen die de federale regering treft rond institutionele hervormingen, aangezien hun topman en grondwetspecialist vertrokken is vanwege Franstalige blokkades”, zei Demir. “Ik had dit wel verwacht en heb dan ook mijn voorzorgsmaatregelen genomen met betrekking tot Justitie. Daarom heb ik aan die andere grondwetspecialist, Stefan Sottiaux, gevraagd een rechtsvergelijkende studie op te zetten over de mogelijke defederalisering van Justitie.”

De studie omvat een analyse van de huidige bevoegdheidsverdeling in België, maar ook van de bevoegdheidsverdeling in andere federale staten, gaf de minister aan. “Zowel wat betreft de inrichting en organisatie van de hoven en rechtbanken en het materieel recht als de politie en de handhaving. Op basis van de studie zullen een aantal mogelijke scenario’s voorgelegd worden tot een nieuwe bevoegdheidsverdeling. Ik verwacht de resultaten hiervan begin volgend jaar.”