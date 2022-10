Yannick Carrasco voor Champions League-duel van Atlético tegen Leverkusen: “Dit is een finale voor ons”

Yannick Carrasco vergezelde woensdag zijn coach Diego Simeone op de persconferentie, een dag voor de wedstrijd van Atlético Madrid op de vijfde speeldag van de groepsfase van de Champions League tegen Bayer Leverkusen. Carrasco stak het belang van het duel niet onder stoelen of banken. “Dit is als een finale voor ons”, liet hij noteren.

Atlético staat na vier speeldagen in groep B pas op de derde plaats, met vier punten. Tegen Leverkusen moet gewonnen worden om uitzicht te houden op de tweede plaats, die momenteel in handen is van FC Porto (6 ptn). Leider Club Brugge (10 ptn) is al zeker van kwalificatie voor de tweede ronde. Tegen de Bruggelingen haalde Atlético in de voorbije twee duels maar 1 op 6.

“Het wordt morgen een erg belangrijke wedstrijd voor ons”, knikte Carrasco. “We weten dat als het echt spannend wordt iedereen nog meer geconcentreerd is en nog iets extra’s geeft. Ik hoop dat het goed afloopt morgen.”

De Rode Duivel pendelt tussen het basiselftal en de bank van Atlético. “Maar ik zal er staan wanneer men mij nodig heeft”, gaf hij aan. “Dat heb ik altijd al gedaan voor Atlético Madrid. Ik ben er om het team te helpen, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. Ik ben van nature een aanvallende speler, maar de coach heeft altijd gevonden dat ik de kwaliteit had om de hele flank af te gaan. Bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels vindt dat ook.”

Atlético beleeft tot dusver een wisselvallig seizoen. Het balanceert op een Europese uitschakeling en in La Liga staan de Rojiblancos na elf speeldagen derde. De achterstand op koploper Real Madrid bedraagt acht punten. “Er zijn momenten dat het moeilijker loopt”, aldus Carrasco. “Sommige matchen gingen niet zoals we dat gewild hadden. De zege van zondag bij Betis (1-2) was erg belangrijk. We hebben een sterk team, en dus verwachten de fans ook dat we elke wedstrijd winnen. Maar dat gaat nu eenmaal niet. De fans zullen ons woensdag in een vol stadion ongetwijfeld opnieuw volop steunen.”