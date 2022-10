Lommelaar Eddy Leppens struikelt in eerste ronde in Huons Championship

Eddy Leppens is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het Huons Championship driebanden (PBA/176.000 euro). In het Zuid-Koreaanse Goyang-si moest de Lommelaar in de eerste ronde een 3-0 nederlaag ondergaan tegen de Zuid-Koreaanse kwalificatiespeler Ma Won-hee.