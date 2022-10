Simon Buysse moet met Filou Oostende een reactie tonen in Warschau: “Iedereen beseft het belang van deze opdracht”

Na de stevige wake-upcall in Charleroi grijpt Filou Oostende in Warschau tegen de Poolse vicekampioen Legia best een Europese zege. Beide teams verloren op de twee vorige speeldagen en strijden voor de derde plaats in hun poule.

“De nederlaag van zondag is binnengekomen”, benadruk Simon Buysse. “Verliezen op verplaatsing in Charleroi kan gebeuren, maar vooral de manier waarop we verloren viel op. Het verschil op het scorebord (22 punten, red.) was groot. Ook meer dan negentig punten slikken, kan je ook moeilijk aanvaarden. We hebben de match herbekeken en geruime tijd besproken. Die match was atypisch voor Oostende. We moeten niet naar de scheidsrechters of de tegenstander kijken. Het lag vooral aan onszelf. Na een drietal minuten in het derde kwart vielen we in een diepe put. We bereikten een ondergrens die we voorheen nog niet kenden. Charleroi was gretiger en had veel meer drive. Als tegenstanders onze truitjes zien, stijgen ze boven zichzelf uit. Vinden ze het bier lekker of willen ze iets aan de bondscoach bewijzen? Dat speelt allemaal mee. Tegenstanders lossen tegen ons het gaspedaal niet. Niet iedereen bij ons weet dat al, maar Charleroi verdiende de zege. Het is aan ons om te zorgen dat zoiets niet meer gebeurt”, aldus Buysse.

Betaalt Warschau straks de rekening voor de gekrenkte eer? “De Champions League is natuurlijk een andere competitie dan de BNXT League. Van een revanche zou ik dus nu niet spreken. Op training toonden we alvast een goede reactie. Dat is een positief teken”, meent Simon Buysse. “Maar als Charleroi in januari naar Oostende komt, willen we zeker over revanche spreken.”

Nieuwe test

“Natuurlijk is het de bedoeling om in Warschau te winnen”, zet Buysse de troepen op scherp. “Als we zouden verliezen, mag dat slechts met een miniem verschil zijn, zodat we op eigen parket nog de bovenhand kunnen nemen. Iedereen beseft dat dit een belangrijke opdracht wordt. Legia is een stevige ploeg met veel karakter. Ze hebben een heel sterke guard, maar ze gaan net zoals wij vaak gebukt onder foutenlast. Dit wordt een nieuwe test voor ons. We zullen na de match weten waar we staan. In Holon bleven we toch de hele match competitief. In Polen recupereren we Thurman, maar zonder Buysschaert wordt het weer aanpassen”, besluit Buysse.