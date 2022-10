Egan Bernal is duidelijk over grote doel in 2023 (en de geruchten over Remco Evenepoel): “Ik wil opnieuw de Tour rijden”

Bernal kwam in januari stevig ten val nadat hij aan hoge snelheid tegen een stilstaande autocar reed. De gevolgen waren dramatisch: elf gebroken ribben en verder nog breuken van borstwervels, een halswervel, een dijbeen en twee geperforeerde longen en een knieschijf. Heel even werd gevreesd voor het verdere vervolg van de carrière van de Colombiaanse ex-Tourwinnaar gevreesd maar na een lange en intense revalidatie nam de Colombiaan zijn plekje in het peloton toch weer in.

In september onderging Bernal nog een operatie, om de schroeven in zijn knie te laten verwijderen. Nu blikte de Tourwinnaar van 2019 en Giro-winnaar van 2021 op de Colombiaanse radio met veel ambitie vooruit op 2023.

“Als alles goed gaat, dan hoop ik terug te keren naar de Ronde van Frankrijk”, aldus Bernal. “Het is alvast een kans voor mij, om gewoon te finishen of zelfs mee te doen voor het klassement. Maar dan spreken we wel over het ideale scenario. Dan moet ik de verloren kracht in mijn rechterbeen wel terugwinnen, want ik heb veel spieren verloren door niks te doen. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat dit mogelijk is komend seizoen. Ik heb een negental maanden voorbereidingstijd. Mentaal ben ik er alvast klaar voor. Ik ga sowieso een grote ronde rijden, hopelijk is dat de Tour.”

© AFP

De Colombiaan zou graag ook mikken op topkoersen zoals Parijs-Nice, de Strade Bianche en het Criterium du Dauphiné.

“Dat zijn voorlopig enkel nog ideeën”, klonk het bij Radio Caracol. “Alles hangt af van mijn prestaties bij de start van het seizoen. Of ik Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zou kunnen kloppen? Dat zijn allemaal heel sterke renners, maar ik heb veel vertrouwen in mezelf. Het zou zeker een interessante Tour zijn, met de sterkste renner die zal zegevieren. De geruchten over Evenepoel bij Ineos? Die zijn normaal. Welke ploeg wil er nu niet Remco Evenepoel, of Tadej Pogacar, hebben? Iedereen wil over de sterkste renners te wereld beschikken.”